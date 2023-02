Ashton Kutcher tentou nomear montanha do Polo Sul em homenagem a Mila Kunis

A- A+

Ashton Kutcher tentou declarar seu amor a Mila Kunis de forma bem original: nomeando uma montanha em homenagem à atriz. Em participação no programa de entrevistas "The Late Late Show", do apresentador James Corden, o ator revelou que escalou uma montanha remota no Polo Sul que nunca havia sido explorada. Por causa disso, ele recebeu o direito de escolher o nome do local.

"Ninguém havia estado lá, o que é insano. Estava no Polo Sul e um sujeito me peguntou, 'quer escalar essa montanha?' E eu disse, 'claro, eu subo essa montanha'. Escalamos. Chegando no topo, ele me disse, 'você é a primeira pessoa a escalar essa montanha, você pode nomeá-la.' Falei: 'Ok, será Montanha Mila'. Mas ele disse: 'não, não, não, dá azar dar o nome de outra pessoa, não faça isso'", relatou Kutcher, que acaba de estrear na comédia romântica "Na sua casa ou na minha?", disponível na Netflix.

Após desistir de dar o nome da esposa para a montanha, o ator optou por nomear a mesma com a palavra russa para "incrível".

Veja também

LGBTQIA+ J.K. Rowling comenta críticas por comentários transfóbicos e se diz 'profundamente incompreendida'