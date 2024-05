Assassinado em Los Angeles, ator Johnny Wactor, de "General Hospital", também trabalhava como barman

A- A+

O ator Johnny Wactor foi morto de forma trágica neste domingo (26), em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi vítima de um tiro por homens que tentavam roubar parte integrante do escapamento de seu carro.

Conhecido pelo trabalho em "General Hospital", e com participações em séries como "Westworld" e "Station 19", o ator também trabalhava como barman nas noites de sábado, para complementar sua renda. E foi deixando o bar em que trabalha, às 3h25 da madrugada, acompanhando uma colega até o carro, que Johnny viu três homens próximos a seu veículo. Ao abordá-los, foi alvo de um disparo. Os três criminosos fugiram.

Segundo o departamento de política de LA, os assaltantes estavam atrás do catalisador (conversor catalítico) do carro do ator. Parte do escapamento, a peça é um dispositivo de controle de emissão de gases de escape e contém metais preciosos, como ródio, paládio e platina. De acordo com os investigadores, criminosos consegue centenas de dólares por peças do tipo, geralmente derretidas em fornecedores de peças automotivas ou ferros-velhos. De acordo com o LA Times, roubos de catalisadores cresceram consideravelmente na cidade desde a pandemia da Covid-19.

Irmão mais novo do ator, Grant Wactor afirmou à publicação que Johnny era um apaixonado pelo trabalho e que deixou Summerville, na Carolina do Sul, pelo sonho de ser ator em Hollywood. Após a saída de "General Hospital", em 2022, o ator começou a explorar trabalhos como roteirista e diretor.

Johnny Wactor tinha 37 anos.

