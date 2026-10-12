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MEDALHA TIRADENTES Assembleia Legislativa do Rio concede principal honraria da casa à atriz americana Viola Davis Resolução que concede a homenagem à atriz, produtora e escritora foi promulgada e publicada no Diário Oficial do Legislativo

A atriz, produtora e escritora americana Viola Davis será homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com a Medalha Tiradentes, principal honraria concedida pelo parlamento do Rio de Janeiro.

A Resolução nº 2.489, de 2026, que concede a medalha e o respectivo diploma à artista, foi promulgada em 8 de outubro e publicada no Diário Oficial do Legislativo na sexta-feira (9).

A homenagem foi proposta pelo Projeto de Resolução 1.412/25, de autoria da deputada estadual Renata Souza, e aprovada pela Alerj em discussão única na quinta-feira (8).

Nascida em 11 de agosto de 1965, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Viola Davis construiu uma carreira de destaque no cinema, no teatro e na televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes "Histórias Cruzadas" (2011), "Um Limite Entre Nós" (2016) e "A Mulher Rei" (2022), além da série "How to Get Away with Murder" (2014–2020).

Viola Davis foi a primeira atriz negra a conquistar a Tríplice Coroa da atuação, formada pelos prêmios Oscar, Emmy e Tony. Ela também é a terceira mulher negra a alcançar o status de EGOT, concedido a artistas que venceram os quatro principais prêmios da indústria do entretenimento internacional: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.



Ela foi a personalidade escolhida para entregar o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Drama, em 2025, vencido pela carioca Fernanda Torres, pelo seu papel no filme "Ainda estou aqui".

Além da carreira artística, Davis se destaca pela atuação pública em temas relacionados ao racismo, à desigualdade de gênero e aos apagamentos históricos que atingem mulheres negras, dentro e fora das telas.

A Resolução nº 2.489 estabelece que a Medalha Tiradentes e o respectivo diploma são concedidos à atriz e produtora Viola Davis e que o texto entra em vigor na data de sua publicação.

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