Celebridades Assim como Maurício Kubrusly, relembre famosos que também foram diagnosticados com afagia ou DFT Repórter foi homenageado no "Fantástico" deste domingo (20)

"Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia, onde mora com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia". Foi com essa legenda que o "Fantástico" deste domingo (20) mostrou imagens do repórter Maurício Kubrusly, revelando o seu quadro de demência frontotemporal. A homenagem aconteceu no terceiro episódio da série especial sobre os 50 anos do programa.

Além de Kubrusly, outras personalidades famosas enfrentam a doença, conhecida como DFT. Este tipo de doença está relacionada a uma atrofia nas regiões frontais e temporais do cérebro. O paciente diagnosticado com DFT pode apresentar mudanças comportamentais, ficando mais agressivo, por exemplo, além de ter dificuldades na fala. Muitas vezes, o quadro de demência frontotemporal é precedido de afasia, uma condição médica que pode afetar a capacidade de uma pessoa de falar, escrever e entender a linguagem, tanto verbal quanto escrita.

A seguir, relembre outras personalidades que já enfrentaram afasia ou DFT:

Bruce Willis

O caso de demência frontotemporal que ganhou mais destaque recentemente foi o do ator Bruce Willis, de 65 anos. Primeiro, o astro da franquia "Duro de matar" foi diagnosticado com afasia. No início deste ano, o quadro progrediu para a demência frontotemporal.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia recebido por Bruce em 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal. Infelizmente, a dificuldade de comunicação é apenas um dos sintomas da doença de Bruce enfrenta. Por mais que seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", afirmou Emma Heming Willis, esposa do astro, em post nas redes sociais.

Angeli

Em abril do ano passado, o cartunista Angeli, aos 65 anos, anunciou o fim da carreira como cartunista após um diagnóstico de afasia progressiva primária, um dos sintomas da DFT.

"Recebemos o diagnóstico há alguns anos. Essa é uma condição degenerativa e, de um mês para cá, ficou um pouco mais pesada. Achamos que assim ele poderá trabalhar e produzir neste novo momento de vida mais tranquilamente", disse ao G1 a+ esposa do cartunista, Carolina Guaycuru, por ocasião do anúncio da aposentadoria de Angeli.

Sharon Stone

A atriz de "Instinto selvagem" foi diagnosticada com afasia depois que sofreu um AVC, em 2001, provocado por um aneurisma. Ao deixar o hospital, não conseguia mais ler e nem falar sem gaguejar. Sharon Stone teve que reaprender a andar e a falar depois da doença: a atriz só conseguiu voltar a decorar seus textos após meses de tratamento.

Emilia Clarke

Entre 2011 e 2013, a atriz britânica descobriu dois aneurismas cerebrais e precisou de uma cirurgia após um derrame, que afetou sua capacidade de se comunicar. Após tratamento com fisioterapia, a afasia foi superada e a atriz fundou a a SameYou, instituição quer auxilia pacientes de lesões cerebrais.

Kate Walsh

Conhecida por seu papel em "Grey's Anatomy", Kate Walsh também teve um quadro de afasia após descobrir um tumor no cérebro em 2017, só revelado em 2019. À revista Cosmopolitan, a atriz contou que tinha dificuldades para pensar e para terminar frases.

Vagner Benazzi

O técnico de futebol que ficou conhecido como "Rei do Acesso" morreu em maio, aos 68 anos. Ele foi internado com problema de pressão e febre e morreu de choque séptico e infecção generalizada, mas vinha se tratando dos sintomas da demência frontotemporal. O treinador passou por clubes como Portuguesa, Ponte Preta, Avaí, Bragantino e Guarani.

