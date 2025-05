A- A+

FAMOSOS Assim como Virginia e Zé Felipe: veja famosos que se separaram, mas seguiram amigos Ex-casais mostram que é possível manter a amizade mesmo depois de um rompimento no relacionamento

É possível, sim, um casal continuar amando mesmo depois que decide pôr um ponto final na união. São vários os exemplos de quem optou por romper o relacionamento e ainda manteve gestos de carinho por meio da amizade, do respeito e da convivência sem grandes atritos.



A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe foram os últimos a apostarem nessa forma de amor — até para conseguirem conciliar o cuidado com os três filhos pequenos.





Confira na lista a seguir outros famosos que seguiram por um caminho parecido.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram

A influencer e o cantor, filho de Leonardo, anunciaram a separação no último dia 27 de maio depois de cinco anos de relacionamento. “Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento”, disseram em uma publicação conjunta, mas reforçaram: “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos (Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo“.

Fernanda Souza e Thiaguinho

Eduarda Porto, Fernanda Souza, Carol Peixinho e Thiaguinho nos bastidores do show dele no Espaço Favela, do Rock in Rio — Foto: Reprodução/Instagram



A atriz e o pagodeiro seguiram cada qual por um novo caminho em 2019, depois de oito anos de casamento. Ele tem agora um relacionamento com a ex-BBB Carol Peixinho, que está grávida; ela, com Eduarda Porto. Certa vez, a também apresentadora até se declarou ao artista: “Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amo”.

Michel Melamed e Letícia Colin

Letícia Colin e Michel Melamed — Foto: Reprodução



Depois de um casamento que durou nove anos, os atores decidiram se separar em meados do ano passado. Os dois haviam se conhecido durante uma entrevista da atriz no programa comandado pelo ex-marido, também apresentador. “O amor só se multiplica, fortalece”, disse ele em entrevista recente ao Gshow. Ela afirmou ao mesmo veículo que Michel é o seu “artista favorito”.

Marcello Novaes e Letícia Spiller

Pedro Novaes é filho de Marcello Novaes Letícia Spiller — Foto: Reprodução/Instagram



Pais do também ator Pedro Novaes, os artistas foram casados por cinco anos, entre 1995 e 2000. Eles mantém uma relação de afeto mesmo depois de seguirem, cada um, o seu próprio caminho. “É uma relação realmente muito linda, muito especial, só posso agradecer. Espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido” disse Letícia sobre a amizade que tem com o ex-marido.

Sandy e Lucas Lima

Lucas Lima e Sandy — Foto: Reprodução



Juntos por 24 anos e casados durante 15, entre 2008 e 2023, a cantora, filha de Xororó, e o músico anunciaram o término do casamento amigavelmente, mas abalando uma legião de fãs. “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva”, disseram em uma nota. “Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.” Eles são pais de Theo, de 10 anos.

