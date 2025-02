A- A+

STREAMING Assinantes do Prime Video criticam dublagem feita por IA em filme espanhol ''O Silêncio de Marcos Tremmer'', produção da Espanha e Uruguai, entrou no catálogo recentemente

Assinantes da plataforma de streaming Prime Video, da Amazon, ficaram revoltados com a dublagem do filme "O Silêncio de Marcos Tremmer", produção da Espanha e Uruguai que entrou recentemente em catálogo. Eles apontaram, nas redes sociais, que a dublagem do idioma espanhol para o português teria sido feita por inteligência artificial. Um trecho específico da trama, em que um personagem fala "ó-quê-quê" em de vez "oquei" (okk), é o que viralizou nas redes. Procurada a plataforma ainda não se pronunciou, mas o espaço segue aberto.

O dublador Robson Kumode fez um vídeo compartilhado com o Dublagem Viva, movimento de dubladores brasileiros que luta pela regulamentação do uso da IA no setor, falando sobre o filme. "A dublagem está horrível, porque não tem sentimento, não foi feito por uma pessoa. Está tudo sincronizado, as palavras estão ditas, mas não tem respiração", disse ele, no vídeo abaixo. "Me surpreende uma empresa deste tamanho colocar um filme 100% dublado por IA para tentar lucrar um pouco mais."

"O silêncio de Marcos Tremmer" é um filme de 2024, dirigido por Miguel García de la Calera, com Benjamín Vicuña Adriana Ugarte e Félix Gómez. A sinopse oficial diz que "Marcos Tremmer é um publicitário de sucesso perdidamente apaixonado por sua esposa Lucía. Um dia ele descobre que tem um câncer que acabará com sua vida em poucos meses."

