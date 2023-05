A- A+

Teatro Assisão e Grupo Cabras de Lampião percorrem Pernambuco com Aula-Espetáculo; saiba mais Projeto "No Terreiro da Fazenda" inicia em Ipubi, no Sertão do Araripe

O cantor serra-talhadense Assisão inicia, às 15h desta segunda-feira (22), o projeto “No Terreiro da Fazenda” - aula-espetáculo em parceria com o grupo de Xaxado Cabras de Lampião, que reverencia a cultura sertaneja e dá destaque ao Xaxado como marca da identidade cultural do Brasil.

A primeira aula será na escola estadual EREM Arão Peixoto de Alencar, em Ipubi, no Sertão do Araripe, às 15h. A iniciativa também vai passar por Belo Jardim (Agreste); São Caetano (Agreste), Recife (Região Metropolitana) e Vicência (Mata Norte).

A aula-espetáculo tem como ponto de partida a musicalidade e o ritmo da obra de Assisão, numa interação com a poesia e a dança do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião. Além disso, de acordo com a presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria dos Santos, a ação é uma forma de reafirmar os fundamentos da identidade cultural sertaneja.

Confira o roteiro do projeto

Ipubi, no Sertão do Araripe: Segunda-feira (22), às 15h, na Escola estadual EREM Arão Peixoto de Alencar.

Belo Jardim, no Agreste: Terça-feira (23), às 10h, na Escola de Referência em Ensino Médio.

São Caetano, no Agreste: Terça-feira (23), às 15h, no EREM Agamenon Magalhães.

Recife, na Região Metropolitana: Quarta-feira (24), às 10h, na Escola Antônio Farias filho/San Martim.

Vicência, na Mata Norte: Quinta-feira (25), às 15h, no Ginásio de Esportes Amaury Pedrosa.

