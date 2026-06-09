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Assista 'Confessions II - The Film', novo curta de Madonna com famosos e jogador brasileiro

Disco será o primeiro trabalho de estúdio da cantora em sete anos, seguindo Madame X

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Brasileiro João Pedro participa de novo videoclipe de Madonna Brasileiro João Pedro participa de novo videoclipe de Madonna  - Foto: Imagem: Reprodução/YouTube

Preparando-se para lançar seu novo disco, Confessions on the Dance Floor: Part II, Madonna liberou o curta Confessions II - The Film, projeto audiovisual que acompanha o álbum, de forma gratuita no YouTube. O vídeo é dirigido pelo coletivo Torso, formado por David Toro e Solomon Chase e conhecido por comandar clipes de Charli XCX, e conta com algumas presenças ilustres.

 

Entre os famosos que aparecem no vídeo estão Julia Garner, escolhida pela própria Rainha do Pop para interpretá-la em sua cinebiografia (atualmente presa no chamado "inferno do desenvolvimento"), Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Gwendoline Christie (Sandman), Debi Mazar (Younger) e Lourdes Leon, filha de Madonna Além deles, o jogador brasileiro do Chelsea, João Pedro, também faz uma ponta no curta.

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Confessions II - The Film conta com pequenas prévias das seis primeiras faixas de Confessions on the Dance Floor: Part II, incluindo Bring Your Love, parceria de Madonna com Sabrina.

Confessions on the Dance Floor Part II - ou apenas Confessions II, tem lançamento marcado para 3 de julho. O disco será o primeiro trabalho de estúdio de Madonna em sete anos, seguindo Madame X.

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