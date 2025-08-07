A- A+

polêmica Associação de pessoas com nanismo denuncia Nattan por 'desafio' capacitista em show Durante apresentação no interior de Pernambuco, cantor ofereceu pix de R$ 1 mil para quem subisse ao palco e beijasse uma mulher com nanismo

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) publicou uma nota condenando o "desafio" promovido pelo cantor Nattan durante um show em São Lourenço da Mata (PE), na Região Metropolitana do Recife. Durante a apresentação, realizada no último sábado, o artista levou uma mulher com nanismo ao palco e ofereceu fazer um Pix de R$ 1 mil para algum homem da plateia que se propusesse a dar um beijo nela. Um vídeo do momento em que um cinegrafista do evento aceita a proposta e beija a mulher foi compartilhado nas redes sociais de Nattan com a legenda "Bebê reborn saliente da gota". No Instagram, a legenda foi alterada posteriormente para "Casal saliente da gota".

"Não somos piada. Somos pessoas." diz a nota publicada pela Annabra nesta quinta-feira. No texto, a associação afirma que o ato do cantor fere não apenas a vítima direta, mas toda a comunidade de pessoas com nanismo, e ressalta que "o fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado".

Ao fim da nota, a entidade afirma que irá denunciar o artista por capacitismo junto ao Ministério Público.

O capacitismo, que consiste na discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, bem como conferir a estas pessoas tratamento desigual aos demais, é crime de acordo com o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015.

A pena para o crime, de acordo com a legislação, pode variar de um a três anos de reclusão além de multa, podendo chegar a cinco anos de reclusão caso a discriminação ocorra por meios de comunicação ou pela internet.

Entenda o 'desafio'

O vídeo postado por Nattan começa mostrando outro fã do artista, que chega a subir ao palco mas recusa a proposta do cantor, que responde "Se você não quer, tem quem queira". Posteriormente, o cantor pega a mulher nos braços, a joga para cima e depois a coloca sobre uma caixa.

O vídeo então corta para o momento em que o cantor convida o cinegrafista que aceita o "desafio" para subir ao palco. Nattan, que reage dizendo "Ele pode até perder o emprego, mas o 'mil' reais ele não perde, não", chega a segurar a câmera do profissional na direção do ato.

Em resposta à uma postagem do G1 sobre o caso, Nattan publicou um comentário dizendo que também pagou R$ 1 mil para a mulher no vídeo, e que costuma chamar pessoas para se beijarem em seus shows.

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) publicou uma nota condenando o "desafio" promovido pelo cantor Nattan durante um show em São Lourenço da Mata (PE), na Região Metropolitana do Recife. Durante a apresentação, realizada no último sábado, o artista levou uma mulher com nanismo ao palco e ofereceu fazer um Pix de R$ 1 mil para algum homem da plateia que se propusesse a dar um beijo nela. Um vídeo do momento em que um cinegrafista do evento aceita a proposta e beija a mulher foi compartilhado nas redes sociais de Nattan com a legenda "Bebê reborn saliente da gota". No Instagram, a legenda foi alterada posteriormente para "Casal saliente da gota".

Veja também