Associação lança campanha em apoio a editoras gaúchas impactadas pelas enchentes; veja como ajudar

A- A+

O Clube dos Editores do Rio Grande do Sul lançou um campanha de apoio às editoras gaúchas impactadas pelas enchentes. Numa publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (20), a associação afirmou que houve "estoques inteiros de livros perdidos, livrarias alagadas, vendas não realizadas, entregas impossibilitadas". "O cenário do mercado editorial gaúcho é bastante difícil no momento e ainda teremos muitos desafios pela frente", diz o texto.

Existem, porém, algumas maneiras de ajudar, afirma a associação, como comprar livros de editoras gaúchas em livrarias do estado. "Se a livraria estiver em uma área ainda inacessível ou com a operação interrompida, combine a entrega com maior prazo", pede a publicação, que também insta os leitores a indicar obras publicadas por casas gaúchas.

"Outra opção, caso sua editora favorita tenha ficado com o estoque comprometido na enchente, é a compra das obras em formato digital em lojas confiáveis e que repassarão a venda ao editor", segue o comunicado, que sugere cuidado com o download de livros no formato PDF: "muitas vezes, é pirataria".

O Clube também pede que livreiros e distribuidores de outros estados brasileiros deem destaque a obras de editoras gaúchas. E dá os nomes de algumas casas: Arquipélago, Artes e Ofícios, Avec, CirKula, Edelbra, BesouroBox, Metamorfose, Editora da PUC-RS, Cassol, Concórdia, Coragem, Dublinense, Sulina, Piu, Projeto, Zouk, Artmed, Libretos, L&PM, Tomo e Vivilendo.

Veja também

CINEMA Carol Castro e Edson Celulari compõem júri oficial do Cine PE em 2024