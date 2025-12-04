A- A+

Astrid Fontenelle é demitida da Globo após 18 anos na emissora: "Fui pega de surpresa"

Astrid Fontenelle não teve o seu contrato renovado com a TV Globo, após 18 anos de serviços prestados à emissora. Com a demissão, o programa "Admiráveis Conselheiras", apresentado por ela no GNT, foi cancelado.

A apresentadora confirmou o seu desligamento em entrevista à Folha de São Paulo publicada nesta quinta-feira (4). "Vida solo! E creia, vem coisa boa por aí. Fui pega de surpresa, claro. Mas tá tudo certo. Ciclos se encerram. Bora abrir novos", disparou.

Na terça-feira (2), Astrid Fontenelle já havia revelado nas redes sociais que seu programa não teria nova temporada. "Ontem à noite eu fui comunicada pelo GNT que eles não vão renovar o projeto do Admiráveis Conselheiras. É, não vamos ter mais esse projeto, que acho belíssimo, que tenho o maior orgulho de ter criado e que marcou a vida de muita gente, mas sobretudo a minha", disse em vídeo.

Segundo a apresentadora, o "Chegadas e Partidas", outra atração comandada por ela, terá sua última temporada exibida como quadro do "Fantástico". Depois, ganhará uma versão estendida no GNT.



"Tem horas que não tem explicação que dê conta, mas também é a vida, o mundo. E assim é a televisão. Fiz as contas, desde 1986 estive com você. TV Gazeta, TV Mix, TV Manchete, MTV, Band, GNT. Dito isso: bora seguir juntos? Esse é o meu convite para você que está comigo nesses 39 anos. Beijo e muito obrigada pela torcida sempre", encerrou Astrid.



