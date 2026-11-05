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Famosos Astro de 'Breaking Bad', Dean Norris se separa da mulher em meio a dificuldades financeiras Casal também enfrenta um processo de falência envolvendo o restaurante que administra na Califórnia

O ator Dean Norris, de 63 anos, conhecido por interpretar o agente Hank Schrader na série Breaking Bad, está se divorciando de Bridget Norris após 23 anos de casamento. O pedido foi apresentado pela mulher em 2025, no condado de Riverside, na Califórnia, sob a alegação de “diferenças irreconciliáveis”, segundo documentos judiciais obtidos pelo site TMZ. O casal informou ter se separado em 15 de janeiro daquele ano.

Os dois têm cinco filhos, incluindo dois menores de idade, de 17 e 16 anos. Bridget solicitou a guarda compartilhada legal e física dos adolescentes, além de pensão alimentícia. Norris apresentou uma resposta ao pedido meses depois, mas o divórcio ainda não havia sido concluído.

Restaurante enfrenta processo de falência

A separação ocorre em meio a dificuldades financeiras envolvendo o Swing Inn Cafe, restaurante que o casal comprou em 2022 e administra em Temecula, também na Califórnia. Segundo documentos judiciais, o estabelecimento está em processo de recuperação judicial pelo Capítulo 11 da legislação americana, que permite a reestruturação de dívidas para evitar a liquidação da empresa.

Norris afirmou que a receita bruta do restaurante caiu US$ 1 milhão entre 2024 e 2025. A empresa declarou ter entre US$ 100 mil e US$ 500 mil em ativos, enquanto suas dívidas e obrigações variam de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões. O ex-casal também administra o Norris Performing Arts Center.

Norris ganhou projeção internacional ao interpretar Hank Schrader, agente da agência antidrogas americana (DEA) e cunhado do protagonista Walter White, vivido por Bryan Cranston, em Breaking Bad (2008-2013). Ele também reprisou o personagem na série derivada Better Call Saul.

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