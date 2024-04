A- A+

CINEMA Astro de 'Guerra civil', Wagner Moura teve voz dublada por outro ator em versão brasileira; entenda Voz em português do ator é de Daniel Müller, que já dublou versão de 'Chaves' e estudou as 'possibilidades vocais' que o baiano apresentou no decorrer da carreira

O ator e dublador Daniel Müller reconhece que é um ''clichê'', mas ainda assim diz que foi “uma honra e um privilégio” ser a voz de Wagner Moura em ''Guerra civil'', produção hollywoodiana que entra em cartaz nesta quinta-feira (18) e é estrelada pelo brasileiro.



Na trama, o baiano interpreta Joel, um repórter que vive intensamente sua profissão enquanto os Estados Unidos enfrentam um conflito interno sem precedentes (a guerra civil do título). Ele atua em inglês, obviamente. E quem optar por assistir ao filme dublado vai ouvir a voz de Müller toda vez que Moura abrir a boca.

Em conversa com o GLOBO, o dublador elogia a versatilidade do ator. Ele se lembra que pouco antes de assistir a “Tropa de elite”, filme no qual Moura interpreta o infame Capitão Nascimento, ele havia visto o baiano na comédia “Saneamento básico”. Em “Guerra civil”, Müller não quis imitar o ator, mas buscou um timbre que não causasse tanto estranhamento no público.

— Quando me disseram que eu ia dublar Wagner Moura, levei um susto — recorda Müller, que contou como se preparou para o trabalho. — Revi alguns filmes dele para entender como ele coloca a voz, se é uma voz mais alta, mais baixa, de cabeça ou de peito, como nós dizemos. No filme “Sergio”, por exemplo, em que ele interpreta o diplomata Sergio Vieira de Mello, ele já usa uma voz mais grave, mais arranhada, parecida com a que usam os atores americanos. Eles têm o hábito de puxar mais para o grave.

Durante a pesquisa, Müller também revisitou “Tropa de elite” para se familiarizar “com as possibilidades vocais que Wagner Moura tem mostrado do longo da carreira”.

— Observei como ele coloca a voz, a cadência. Ficou na minha cabeça esse timbre mais grave. Em “Guerra civil”, ele não fala como o Capitão Nascimento. O jornalista que ele interpreta tem uma cadência meio carioca, uma ginga que vem da própria origem do Wagner Moura — diz Müller, que classifica a voz projetada pelo ator no filme como “de peito”, isto é, projetada a partir do tórax.

Dublador experiente, Müller já havia emprestado a outro de seus ídolos: Roberto Gómez Bolaños, o Chaves. Ele dublou a versão animada da série mexicana.

— Assistia desde criança, conhecia todos os bordões — conta.

Ele também dublou o personagem Jackson Storm na animação “Carros 3”, Ross em “Angry Birds: o filme”, o Oficial Callahah (John Reynolds) em “Stranger Things”, Henri Argent (Lachlan Buchanan) em “Teen Wolf” e Leon S. Kennedy em “Resident Evil”. Antes de trabalhar em “Guerra civil”, já tinha dado voz a um brasileiro: Lúcio, personagem carioca do game Overwatch.

Em “Guerra civil”, Joel, o personagem de Moura, lidera quarteto de correspondentes de guerra que atravessa os Estados Unidos em clima de tiro, barricada e bomba. Ao lado dele estão a prestigiada fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), a novata Jessie (Cailee Spaeny) e o veterano Sammy (Stephen Henderson). A jornada coloca em risco não só suas vidas, mas também os valores morais da turma.

Dirigido pelo inglês Alex Garland (de “Ex-machina” e “Aniquilação”), “Guerra civil” foi o filme mais caro da cultuada produtora A24 até hoje, com orçamento de US$ 50 milhões. Estreou nos cinemas americanos no fim de semana e lidera a arrecadação.

Müller ainda não viu o filme completo, apenas as cenas em que Joel fala. Mas ele já planeja uma ida ao cinema — e vai ver o filme dublado.

