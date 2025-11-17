Astro de Hollywood, Johnny Depp assiste jogo do Boca Juniors na Bombonera
Ator ganhou uma camisa 10 personalizada com seu nome do presidente e ídolo do clube, Juan Román Riquelme
O icônico estádio da La Bombonera, em Buenos Aires, tem se acostumado a receber grandes artistas nos últimos dias. Após a cantora pop Dua Lipa ter marcado presença no clássico contra o River Plate, foi a vez da estrela de Hollywood Johnny Depp assistir do camarote ao jogo do Boca Juniors no Campeonato Argentino.
Johnny Depp foi visto curtindo o jogo do Boca Juniors contra o Tigres, na última rodada da competição, no último domingo. O ator estava com um cachecol nas cores da bandeira da Argentina e óculos escuros. Ele ainda ganhou uma camisa 10 personalizada com seu nome do presidente e ídolo do clube, Juan Román Riquelme.
"Johnny Depp junto com Juan Román Riquelme assistindo o líder do campeonato", escreveu o Boca Juniors nas redes sociais.
Pé quente, o ator viu o Boca Juniors vencer o Tigres por 2 a 0 e garantir a liderança do Grupo A do Torneio Clausura — além de uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Os gols saíram apenas no segundo tempo, com Ayrton Costa marcando de cabeça aos 28 minutos e Edinson Cavani convertendo pênalti já nos acréscimos.