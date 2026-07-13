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Luto no Cinema Astro de 'Jurassic Park', Sam Neill reencontrou filho 25 anos após colocá-lo para adoção Ator de Hollywood morre aos 78 anos, poucos meses após revelar que havia se curado de câncer

A família do ator neozelandês Sam Neill está em luto após anunciar sua morte nesta segunda-feira (13). O astro de "Jurassic Park" (1993) e "Peaky Blinders" (2013-2022) morreu aos 78 anos, poucos meses após revelar que estava livre do câncer que enfrentava havia cinco anos. Segundo comunicado da família, a morte foi "repentina e inesperada", mas ele partiu cercado pelos parentes, "com a dignidade que caracterizou toda a sua vida".

Pai de quatro filhos e avô de oito netos, Neill era conhecido por falar abertamente sobre a importância da família. Ele não se esquivava, aliás, de discorrer acerca de um capítulo doloroso de sua vida: ao longo de 25 anos, o artista ficou sem contato com primogênito, Andrew, entregue para adoção em 1969.

O reencontro com o filho dado para adoção

Sam tinha pouco mais de 20 anos quando decidiu colocar Andrew para adoção, por não se sentir "capaz" de ser pai naquele momento. Cerca de duas décadas depois, mudou de ideia, e os dois se reencontraram, em 1994.

Em entrevista ao jornal britânico "The Times", em 2014, o ator relembrou o episódio: "Ninguém tem todas as respostas sobre como ser um bom pai. Tenho uma família um pouco incomum, mais estendida do que a maioria. Meu primeiro filho, Andrew, foi dado para adoção quando era muito pequeno. Eu também era jovem — estava no início dos meus 20 anos. Fiquei 25 anos sem vê-lo e então fomos em busca um do outro."

Sobre o momento do reencontro, Neill fez questão de desmistificar a ideia de um encontro emotivo e lacrimoso: "Esses reencontros costumam ser retratados como algo sentimental e dramático, mas não há nada de sentimental neles. Ninguém chora nos braços de ninguém. É algo muito mais adulto. Se pudesse dar um conselho ao meu eu de 20 anos, seria o seguinte: 'Você é mais capaz do que pensa'."

Uma família 'estendida'

Quando reencontrou Andrew, Sam já tinha outros três filhos. Tim nasceu em 1983, fruto do casamento com a atriz Lisa Harrow, com quem se casou por 11 anos até se divorciarem em 1989. No mesmo ano, casou-se com a maquiadora Noriko Watanabe, com quem teve a filha Elena, em 1991, além de adotar Maiko, filha de Noriko de um relacionamento anterior. Sam e Noriko se separaram em 2017.

Sobre a experiência de criar filhas, o ator já havia brincado, em outra entrevista: "Filhas começam como anjos e depois se transformam em verdadeiros monstros de Frankenstein! Quando você estiver desesperado com aquela criatura irreconhecível dentro de casa, saiba que um dia ela vai virar um anjo de novo."

Em entrevista à emissora australiana ABC, Neill reconheceu que grande parte de sua paternidade foi marcada pela ausência, em função das viagens exigidas pela carreira: "Provavelmente muito da minha paternidade foi marcado pela ausência, por um motivo ou outro — não sendo o menor deles o fato de meu trabalho envolver muitas viagens. Não tenho nenhuma dica sobre paternidade. Ao mesmo tempo, não vou me culpar por isso."

Seu filho Tim, no entanto, fez questão de defender o pai, na mesma entrevista: "Há coisas piores que um pai pode fazer do que estar trabalhando fora. Ele é um bom pai. É um ótimo pai. É o vô. 'Grad', como o chamamos."

Tratamento contra o câncer

Em 2023, Neill revelou em seu livro de memórias que estava "possivelmente morrendo" após ser diagnosticado com um linfoma não Hodgkin em estágio três. No último fim de semana, em entrevista ao Canal 7 da Austrália, contou que conviveu com a doença por cinco anos e que a quimioterapia havia deixado de surtir efeito. "Eu estava desorientado e parecia que estava de saída, o que obviamente não era o ideal" relatou.

O ator explicou que entrou em remissão após passar por uma terapia celular do tipo CAR-T, que modifica, em laboratório, células do sistema imunológico do próprio paciente para combater o câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário" afirmou na entrevista. Na ocasião, também defendeu a ampliação do financiamento público desse tratamento pelos governos australianos.

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