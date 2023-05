A- A+

CINEMA Astro de 'Round 6', Lee Jung-jae estreia como diretor no filme 'Hunt', exibido no Festival de Cannes Obra do artista sul-coreano é um thriller de espionagem que ele escreveu, dirigiu, produziu e também atua

O sul-coreano Lee Jung-jae, astro de "Round 6" — K-drama que se tornou um fenômeno em 2021 — exibe o filme "Hunt", que marca sua estreia como diretor de cinema, no Festival de Cannes. A obra é um thriller de espionagem que ele escreveu, dirigiu, produziu e também atua. Sua transmissão é feita fora da competição.

O filme de ritmo acelerado e cheio de ação gira em torno de dois espiões sul-coreanos que têm a tarefa de descobrir um infiltrado norte-coreano e acabam investigando um ao outro no processo.

Lee, de 49 anos, estrela como um dos espiões ao lado de seu amigo de longa data e parceiro de negócios Jung Woo-sung.

Lee disse que sua carreira de quase três décadas foi uma grande ajuda ao pisar atrás das câmeras.

"Atuei em muitos gêneros diferentes e me lembro de cenas que gravei como ator que foram difíceis de filmar ou que não saíram como eu esperava", disse ele à Reuters em Cannes. "Tentei me lembrar dessas cenas quando estava escrevendo o roteiro para garantir que pudesse ser o mais eficaz possível ao dirigir".

Lee faz sua estreia como diretor no auge do sucesso de sua série na Netflix, que se tornou o programa mais popular da gigante do streaming globalmente, em meio ao sucesso de outras expressões culturais da Coreia do Sul, seja na TV, no cinema, ou na música.

"Estou muito agradecido por estar fazendo minha estreia na direção durante este renascimento da cultura coreana", disse Lee. "Espero conhecer o público e os fãs internacionais com mais frequência com outros filmes e conteúdo também".

Questionado sobre qual dos muitas funções que ele desempenhou no projeto ele mais gostou, Lee não hesitou.

"Claro, atuar. Eu sou um ator. É a minha identidade. Então, eu amei mais atuar".

