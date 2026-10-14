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FAMOSOS Astro de "Star Trek", William Shatner leiloou pedra no rim por R$ 375 mil O dinheiro arrecadado foi destinado à Habitat for Humanity, organização sem fins lucrativos que constrói moradias para quem precisa de apoio para ter acesso à casa própria

Uma pedra retirada do rim de William Shatner, conhecido mundialmente como o Capitão Kirk de Star Trek, acabou contribuindo para a construção de uma casa nos Estados Unidos. O ator, hoje com 95 anos, relembrou que o cálculo renal foi vendido por 75 mil dólares, quantia equivalente a cerca de R$ 375 mil na cotação atual.

O episódio ocorreu há aproximadamente duas décadas, depois de Shatner passar por uma cirurgia. O dinheiro arrecadado foi destinado à Habitat for Humanity, organização sem fins lucrativos que constrói moradias para pessoas e famílias que precisam de apoio para ter acesso à casa própria.

A iniciativa também recebeu uma contribuição de 25 mil dólares de integrantes do elenco de Boston Legal, série em que o ator trabalhou entre 2004 e 2008. Somados, os valores chegaram a 100 mil dólares, aproximadamente R$ 500 mil, destinados à construção de uma residência para cinco pessoas na Louisiana.

Como surgiu a ideia de leiloar a pedra no rim?

A história foi contada por Shatner no programa Dropping Names with Brent and Jonny, publicado no YouTube e apresentado por Brent Spiner e Jonathan Frakes, que também fizeram parte do universo de Star Trek.

Segundo o ator, uma empresa canadense do setor de jogos de azar demonstrou interesse no cálculo renal após a cirurgia. Para viabilizar a negociação, ele precisou pedir ao médico que havia realizado o procedimento que recuperasse a pedra.

"Eu tenho um cálculo renal, o médico o retira e lá está ele: uma pequena bolinha preta. Graças a Deus, acabou. Aí, uma semana depois, recebo uma ligação de uma empresa canadense de jogos de azar que, por lei, não pode fazer publicidade. Então, o que eles fazem? Eles encontram maneiras de fazer isso e leiloaram a pedra por 75 mil dólares", contou o ator.

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