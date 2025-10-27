Astro de ''Stranger Things'' celebra casamento de amigo vestido de personagem da série

A- A+

Às vésperas da estreia da quinta e última temporada de "Stranger Things", o ator Joe Keery, que interpreta Steve Harrington na série da Netflix, se vestiu com o figurino do personagem para celebrar o casamento de um amigo.

A cerimônia aconteceu na Califónia, no último sábado, e viralizou nas redes sociais. Num vídeo que circulou no X é possível ouvir Joe: “E pelo poder a mim concedido pelo estado da Califórnia — ontem — eu agora os declaro marido e mulher.”

A parte um da quinta temporada de "Stranger things", um dos maiores sucessos da Netflix em língua inglesa, estreia no dia 27 de novembro. Chegam, neste dia, quatro episódios à plataforma. No dia 25 de dezembro, chegam mais três. O último, por fim, é lançado no dia 31 de dezembro, sempre a partir de 22h, no horário de Brasília.

