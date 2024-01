A- A+

luto Astro do programa "Trato feito" se declara ao filho que morreu de overdose, aos 39: "Te amo" Adam Harrison é o filho do meio de Rick, principal estrela do programa que gira em torno de uma casa de penhores em Las Vegas

O astro do programa de TV "Pawn Stars" — "Trato feito", no Brasil —, Rick Harrison, usou suas redes sociais para homenagear o filho, Adam Harrison, que morreu na última sexta-feira (19), em Las Vegas, devido a uma overdose. "Você sempre estará no meu coração. Te amo, Adam", escreveu Harrison em seu perfil no Instagram.

Na sexta, após informação sobre a morte de Adam divulgada pelo TMZ, a família se pronunciou oficialmente. "Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto estamos de luto com sua partida", dizia o comunicado.

Adam é dos três filhos de Rick, que também é pai de Corey e Jacob. Mais conhecido do público por aparecer com frequência no programa, Corey também homenageou o irmão nas redes sociais postando uma foto de quando eles eram meninos.

“Cara, que merda, sempre amarei você, Bubba”, escreveu ele na legenda.

Exibido pelo History Channel, "Trato feito" acompanha a rotina da Gold & Silver, um loja de penhores em Las Vegas comandada pela família Harrison. Ao longo dos episódios, a equipe da loja avalia uma variedade de itens que chegam por lá, raros ou não, e negociam um valor com os clientes. A série estreou em 2009 e caiu nas graças do público americano, se tornando o programa mais assistido da história do History Channel.

