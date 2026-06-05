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Astro do rock argentino Carlos "Indio" Solari morre aos 77 anos

O cantor, vocalista da lendária banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sofria da doença de Parkinson desde pelo menos 2016

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Astro do rock argentino Carlos 'Indio' Solari morre aos 77 anosAstro do rock argentino Carlos 'Indio' Solari morre aos 77 anos - Foto: Luis Abdala / AFP

Carlos "Indio" Solari, um dos artistas argentinos mais influentes das últimas décadas, morreu nesta sexta-feira (5) aos 77 anos, segundo um boletim policial obtido pela AFP.

O cantor, vocalista da lendária banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sofria da doença de Parkinson desde pelo menos 2016.

A imprensa local noticiou que ele morreu na manhã desta sexta-feira em sua residência em Parque Leloir, cerca de 33 km a oeste de Buenos Aires.

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O boletim policial afirma que Solari tinha doença de Parkinson e que "nada indica ou aponta para outra causa de morte".

Como vocalista dos "Redondos", Solari lançou dez álbuns entre o final da década de 1970 e 2001, ano em que a banda se separou.

Com seu projeto solo, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ele lançou cinco álbuns entre 2004 e 2018.

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