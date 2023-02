A- A+

grammy 2023 Atacada por brasileiros, Samara Joy passa a seguir Anitta após vencer Grammy Funkeira dá "unfollow" em Felipe Neto diante de críticas por não se opor a comportamento de fãs, inconformados com derrota na maior premiação de música no mundo

A cantora Samara Joy passou a seguir Anitta, nesta quarta-feira (8), depois de receber uma série de ataques virtuais de fãs da artista brasileira. Desde o último domingo (5), quando venceu o Grammy 2023 na categoria Artista Revelação — ela concorria com a funkeira e outros oito nomes —, a americana se tornou alvo de comentários ofensivos nas redes sociais.

"Devolve o prêmio da Anitta", escreveu uma das pessoas na caixa de comentários num dos posts de Samara, no Instagram. A conta digital da cantora de jazz de 23 anos — que também recebeu o prêmio de Melhor Álbum de Jazz Vocal, na maior premiação de música do mundo — foi inundada por frases do tipo e xingamentos feitos por brasileiros. "O Brasil te odeia", escreveu outro internauta. "Para ser revelação, tem que ser revelada", atacou outra pessoa.

Com 457 mil ouvintes mensais no Spotify, Samara Joy foi criada no Bronx, em Nova York, e ganhou fama ao vencer a competição Sarah Vaughan International Jazz Vocal. Em 2021, lançou o primeiro álbum, "Samara Joy". "Linger Awhile", veio em 2022. Sua música mais popular no streaming é "Warm in December". Anitta já seguia a cantora no Instagram antes da realização do Grammy 2023.

Até esta quarta-feira (8), a brasileira ainda não havia se pronunciado sobre os ataques promovidos por fãs contra a colega. A cantora carioca recebeu críticas por não rechaçar o comportamento de seus admiradores. "Acho que a Anitta tem um defeito grande. E eu tenho vários! Anitta tem um, eu tenho milhões. Um defeito grave é que ela escolhe os piores momentos para calar a boca", afirmou Felipe Neto. Após a repercussão do assunto, Anitta deixou de seguir o youtuber no Instagram.

Veja também

CINEMA Atriz de Nenê, da "Grande Família", ganha prêmio de Melhor Atriz em festival internacional