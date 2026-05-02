SHAKIRA NO RIO

Até a baleia veio ver a Shakira': fotógrafo flagra aparição rara neste sábado na Praia de Copacabana

Animal, possivelmente um filhote, surgiu a poucos metros da areia enquanto profissional gravava conteúdo patrocinado na orla, às vésperas do megashow

Uma jubarte foi avistada no mar de Copacabana neste sábado (2), dia do show de Shakira no "Todo Mundo no Rio" - Foto: Reprodução/Instagram @arikaye

Em meio à expectativa para o show de Shakira na Praia de Copacabana, uma visitante inesperada chamou atenção no mar, na tarde deste sábado: uma baleia jubarte, possivelmente um filhote, foi avistada a a cerca de 50 metros da faixa de areia.

O flagrante foi feito pelo fotógrafo Ari Kaye, que registrava takes patrocinados por uma marca de cerveja quando percebeu o animal próximo a praticantes de stand up paddle, na altura do Posto 6.

— Até a baleia veio ver a Shakira — brincou Kaye, ao GLOBO, por telefone.

Segundo ele, o avistamento ocorreu por volta das 17h e surpreendeu pela proximidade incomum. A aparição rapidamente virou assunto entre banhistas e frequentadores da orla, em um dia já marcado pela movimentação intensa para a apresentação de Shakira.

— Deu show. A galera do stand up estava pertinho. Foi emocionante — relatou.

O fotógrafo, que trabalha com imagem de natureza há décadas e, nos últimos sete anos, se dedica a registrar temporadas de baleias, acredita que se tratava de um filhote e destaca o caráter raro da cena.

— Elas chegaram ao Rio e nunca foram vistas tão perto, a uns 50 metros. Cada vez mais próximas da costa — afirmou.

