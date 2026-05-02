Até a baleia veio ver a Shakira': fotógrafo flagra aparição rara neste sábado na Praia de Copacabana
Animal, possivelmente um filhote, surgiu a poucos metros da areia enquanto profissional gravava conteúdo patrocinado na orla, às vésperas do megashow
Em meio à expectativa para o show de Shakira na Praia de Copacabana, uma visitante inesperada chamou atenção no mar, na tarde deste sábado: uma baleia jubarte, possivelmente um filhote, foi avistada a a cerca de 50 metros da faixa de areia.
O flagrante foi feito pelo fotógrafo Ari Kaye, que registrava takes patrocinados por uma marca de cerveja quando percebeu o animal próximo a praticantes de stand up paddle, na altura do Posto 6.
— Até a baleia veio ver a Shakira — brincou Kaye, ao GLOBO, por telefone.
Segundo ele, o avistamento ocorreu por volta das 17h e surpreendeu pela proximidade incomum. A aparição rapidamente virou assunto entre banhistas e frequentadores da orla, em um dia já marcado pela movimentação intensa para a apresentação de Shakira.
— Deu show. A galera do stand up estava pertinho. Foi emocionante — relatou.
O fotógrafo, que trabalha com imagem de natureza há décadas e, nos últimos sete anos, se dedica a registrar temporadas de baleias, acredita que se tratava de um filhote e destaca o caráter raro da cena.
— Elas chegaram ao Rio e nunca foram vistas tão perto, a uns 50 metros. Cada vez mais próximas da costa — afirmou.
Veja o vídeo a seguir: