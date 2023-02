A- A+

CARNAVAL 2023 Onze grupos com mestres e agremiações integram agenda da folia em Pernambuco; veja programação Manifestações culturais do Estado marcam presença no Carnaval, em uma série de encontros voltados à Cultura Popular

Encontro de Burrinhas, Caboclinhos, Maracatus e Catirinas são algumas das manifestações da Cultura Popular do Estado que integram a programação do Carnaval de Pernambuco, a partir desta sexta-feira (17) até a "ingrata" Quarta-Feira de Cinzas.



Pelo menos onze grupos com mestres e agremiações se apresentam em locais variados e com acesso gratuito. Entre os encontros estão a 8 Edição de Os Bois Brilham no Carnaval de Todos; o 31 Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto de Pernambuco e o Encontro Estadual de Afoxés, além do Polo Afro Nação Xambá e do Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca.





Já nesta sexta-feira (17), as cidades de Buenos Aires, Limoeiro, Timbaúba, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes recebem o encontro dos "Bois Brilham no Carnaval de Todos".



No domingo, 19, e na terça-feira, 21, acontece em Aliança, Mata Norte do Estado, o encontro de Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. O mesmo evento ocorre em Olinda, na segunda-feira, 20. Por lá vão se reunir 97 maracatus de 22 cidades do Estado.





Veja a programação completa do encontros de Cultura Popular no Carnaval de Pernambuco:



- Sexta-feira, 17, às 17h



8 Encontro Os Bois Brilham no Carnaval de Todos

Onde: Buenos Aires, Limoeiro, Timbaúba, Jaboatão e São Lourenço da Mata

- Domingo, 19, e terça-feira, 21, às 16h



Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco

Onde: Aliança e Olinda

- Segunda-feira, 20, às 18h

Carmaval de Terreiro

Onde: Aliança

- Terça-feira, 21, às 9h

Encontro de Burrinhas, Caboclinhos, Catirinas e Maracatus de Pernambuco

Onde: Bom Jardim

- Terça, 21 e quarta-feira, 22, às 18h

Polo Carnavalesco Afro Nação Terreiro de Xambá

Onde: Quilombo de Olinda



- Quarta-feira, 22, às 19h

Encontro Estadual de Afoxés de Pernambuco Arrastão Ganga Zumba

Onde: Ruas do Sítio Histórico de Olinda



- Domingo, 19 e segunda-feira, 20, às 8h

Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca do Brasil

Onde: Cidade Tabajara

