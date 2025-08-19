A- A+

Famosos Até com vista para o campo, academias de famosos impressionam pelo luxo Gusttavo Lima, Virginia Fonseca e Juliette têm grandes espaços para a prática de exercícios físicos

A hora do treino será sempre sagrada para quem é da “turma dos marombas”. Mas a verdade é que os exercícios físicos são essenciais para manter a saúde, o bem-estar e a disposição no dia a dia. Famosos como Gusttavo Lima, Virginia Fonseca, Juliette, Angélica e Luciano Huck integraram o hábito ao seu dia a dia e têm em suas mansões academias que impressionam seja pelo tamanho ou pelos equipamentos disponíveis.

Dono de uma fazenda, uma das maiores de Goiás, com três mil metros quadrados de área construída, Gusttavo Lima fez questão de que sua propriedade tivesse um espaço para a prática de exercícios físicos. A academia conta com diversos aparelhos para musculação de alta qualidade e vários outros para o treino aeróbico.

A academia do embaixador — como é conhecido pelos fãs — tem ainda toda uma estrutura envidraçada, o que permite uma vista para a fazenda do sertanejo. Há ainda um lago na parte externa, que pode ser visto de dentro do espaço.





Juliette é outra celebridade que, recorrentemente, aparece em sua luxuosa academia ao lado do namorado, Kaique Cerveny. O espaço conta com um grande espelho e muitas luzes de led, além dos equipamentos de exercício.





Juliette estreia academia em mansão — Foto: Reprodução/Instagram

Angélica e Luciano Huck também tem um grande espaço fitness em sua mansão. A academia foi “inaugurada” em agosto do ano passado e recebe a visita de amigos do casal de apresentadores como Ingrid Guimarães e Grazi Massafera. “Estou passada com essa academia nova. A gente saiu e voltou de férias e simplesmente se instalou aqui uma academia maravilhosa”, disse Ingrid ao conhecer o local.





Angélica, Grazi Massafera e Ingrid Guimarães em academia — Foto: Reprodução

Na mansão de Virginia Fonseca (que, na época, da entrada no local ainda era casada com Zé Felipe), também há um grande espaço para a prática de exercícios físicos. “Completinha. Dá para treinar direito e pegar firme”, dizia o cantor, filho de Leonardo, sobre o local. A casa que o ex-casal adquiriu em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, é outra propriedade que a influencer e o artista tinham para a malhação.

