A- A+

famosos Até o sertanejo Zezé Di Camargo entra na onda de exibir a barriga tanquinho nas redes; veja foto Cantor postou foto em seu perfil no Instagram durante estadia com a família na fazenda; famosos comentaram a mudança de visual

Entre as mulheres a moda já tem um tempinho: fazer (e postar) foto da barriga tanquinho, aquela com gomos bem definidos. Jade Picon, Bruna Griphão, Rafa Kalimann... A lista vai longe. Tanto que até uma modalidade específica de cirurgia plástica foi desenvolvida, a lipo HD, para dar esse efeito no abdômen de quem faz. Neste sábado (24), durante uma estadia com a família na fazendo É o Amor, foi a fez de o sertanejo Zezé Di Camargo embarcar no modismo.

Levantando a camiseta de lado, ele fez uma selfie e postou em seu perfil no Instagram. "Depois de três meses de treinamento intenso (duas vezes por dia) @ericfelipecruz e seguindo o @eduqueseupeso estou chegando lá. Espero que aprovem!!!", escreveu ele, marcando os responsáveis por sua mudança de visual.

Foi o suficiente para vários famosos elogiaram a boa forma física do filho de Francisco, irmão do cantor Luciano. O apresentador Marcos Mion e o cantor Lucas Lucco foram alguns deles. A foto em questão foi feita pela mulher de Zezé, Graciele Lacerda.

Marcado na foto, Eric Cruz é o personal trainer do cantor. "Eduque seu peso" é o programa de emagrecimento criado pela mulher do cantor, que em seu perfil diz ser formada em Educação Física e jornalismo. Em janeiro, ela mostrou o antes e depois da própria mãe, Maria da Graça Lacerda, que perdeu 15 quilos.

Zezé Di Camargo tem 60 anos e é pai da cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e de Igor Camargo, todos com a empresária Zilu Godói.

Veja também

Festival de Cinema de Berlim Documentário sobre clínica psiquiátrica o leva Urso de Ouro