Ateliê Iza do Amparo promove oficina gratuita de técnicas em tecido

O Ateliê Iza do Amparo, localizado no Sítio Histórico de Olinda, abre as suas portas para uma oficina gratuita de técnicas em tecido. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28, através de um formulário online ou por e-mail ([email protected]).

Divididas em três módulos, a oficina ocorre de 6 de maio a 29 de julho. As aulas serão realizadas sempre nas tardes de sábado, das 13h às 18h, ministradas por Iza e seus dois filhos, Catarina e Paulo do Amparo.

No primeiro módulo, Serigrafia Artesanal, Paulo vai partilhar técnica desenvolvida por ele desde os anos 1990. Dando continuidade à imersão artística, Catarina comanda o módulo Pintura Livre, que apresenta suas experiências com desenho e uso de tintas sobre tecido. Iza fecha o ciclo com Estamparia com Carimbos, técnica que ela elabora desde os anos 1970.



Para participar da formação, não é necessário ter experiência prévia com estamparia, pintura nem serigrafia. Promovido com incentivo do Funcultura, o curso é limitado a 15 vagas. Os trabalhos que resultarem da vivência estarão reunidos em uma exposição, que ficará em cartaz no ateliê em agosto.

