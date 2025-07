A- A+

PUBLICAÇÃO Atelier Risco! lança livro com registros de práticas de modelo vivo Lançamento ocorre nesta sexta-feira (4), na Fundaj do Derby, com sessão de "modelagem viva"

O livro “Atelier Risco!” ganha lançamento nesta sexta-feira (4), às 19h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) do Derby. A publicação registra o trabalho do grupo de mesmo nome, que desde 2013 desenvolve a prática de modelo vivo no Recife.

A programação de lançamento começa com uma sessão de “modelagem viva”, a partir da performance “A Menor Mulher do Mundo”, de Bruna Rafaella Ferrer, coordenadora pedagógica e diretora artística do Risco!.

Na performance, a artista propõe reflexões sobre como as mulheres falam e agem sobre suas próprias representações. Qualquer pessoa interessada poderá registrar as poses propostas pela performer, com material artístico disponibilizado no local.



Publicado pela Editora Inteligência Sensível, o livro tem 48 páginas e registra o material produzido em 16 sessões de modelo vivo, entre desenhos, fotografias e demais

incursões gráficas, realizadas entre outubro de 2024 e abril de 2025.

A obra é resultado de um projeto realizado via Fundo de Incentivo à Cultura do Governo

de Pernambuco (Funcultura). A iniciativa contou ainda com uma oficina de capacitação profissional de mediação acessível e a exposição “O lugar do efêmero e do inesgotável”.

Serviço:

Lançamento do livro “Atelier Risco!”

Quando: nesta sexta-feira (4), às 19h

Onde: Sala de Leitura Nilo Pereira – térreo da Fundaj Derby (Rua Henrique Dias, 609 - Derby)

Entrada gratuita

Preço do livro: R$ 40

Informações: @riscoexperimental



