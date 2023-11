Ateliês 360º cria um site para visitação virtual de espaços artísticos; confira

A- A+

É no ateliê que o artista dá corpo a sua obra. A partir disso, o projeto Ateliês 360º tem com objetivo apresentar ao público um pouco do cotidiano criativo de artistas pernambucanos através de uma série de visitas virtuais a ateliês de artistas com recursos da fotografia imersiva. O lançamento do site acontece no dia 30 de novembro, a partir das 18h, na Casa Capitão, com a projeção dos tours virtuais pelos ateliês de 10 artistas .



Com o apoio do Funcultura, Breno e Gabriel Laprovitera, junto com a jornalista Adriana Dória Matos, visitaram os espaços de trabalho de dez artistas usando a técnica do 360 para documentá-los. A partir das imagens produzidas é possível percorrer diferentes ambientes dos espaços artísticos, aproximar detalhes, se deter em um ou outro lugar que mais chame atenção. A sensação de imersão é ampliada pela presença de audiodescrição, textos explicativos e fotos com detalhes de cenários e objetos.

Os artistas visitados foram Bruno Vilela, Cavani Rosas, Christina Machado, Manuel Dantas Suassuna, Joelson Gomes, José Carlos Viana (in memoriam), José Paulo, Juliana Lapa, Maurício Castro e Rinaldo Silva.





“Aprovamos o projeto no final de 2018 e começamos a selecionar artistas que mantinham ateliês próprios e bastante ativos. Em 2019, visitamos boa parte deles, concluindo as visitas pouco antes da pandemia”, lembra Breno, destacando que a escolha levou em consideração também o reconhecimento artístico e a variedade de obras, estilos e técnicas, compondo um panorama diversificado da arte produzida em Pernambuco.



“Apresentamos um produto de recorte temporal, que serve de testemunho histórico sobre a produção e os modos de criação de artistas de diferentes gerações em atuação em Pernambuco nesta segunda década do século 21. Sabemos que hoje esses mesmos ateliês não estão dessa maneira, ou talvez nem existam mais”, completa Adriana.

Serviço:

Lançamento do site do Ateliês 360º

Quando: 30 de novembro, 18h

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro

