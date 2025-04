A- A+

TV Atendente de lanchonete no Recife brilha ao cantar Whitney Houston no Domingão com Huck Katy Suan é atendente de uma lanchonete no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, e dona de uma voz potente que chamou a atenção do apresentador Luciano Huck

Uma pernambucana de 29 anos brilhou no palco no Domingão, na TV Globo, na noite desse domingo (13).

Katy Suan é atendente de uma lanchonete no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, e dona de uma voz potente que chamou a atenção do apresentador Luciano Huck.

Após um amigo publicar nas redes sociais um vídeo em que ela aparece cantando, a produção do programa a convidou para uma apresentação no palco do Domingão.



Katy Suan no palco do Domingão com Huck | Foto: TV Globo/Reprodução

Diante de uma grande plateia e para todo o Brasil, Katy cantou o clássico "I Have Nothing", da cantora Whitney Houston, durante o quadro "3 Minutos Para Brilhar".

A potência vocal e interpretação da atendente de lanchonete, que iniciou na música ainda na infância, quando cantava na igreja, emocionou o público presente, que vibrou e a aplaudiu de pé.

“Um dos momentos mais legais desde que eu assumi o Domingão, muito obrigado!”, afirmou Luciano Huck, logo após a apresentação.

Nos stories do Instagram, Katy Suan agradeceu o carinho que recebeu de todos que acompanharam sua participação no dominical.

“Eu estou anestesiada. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, eu não estou conseguindo assimilar. Eu não sabia que teria essa proporção toda, eu estou extremamente nervosa, provavelmente, eu não vou conseguir dormir, mas eu agradeço imensamente”, declarou.

