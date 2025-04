Ativista e psicólogo pernambucano lança "Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia"

A- A+

Diante do cenário estatístico alarmante, no qual o Brasil segue liderando as estatísticas mundiais de violência contra a população LGBTQIAP+, o psicólogo e ativista pernambucano Carlos Santos apresenta o "Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia". A obra educativa visa ampliar o entendimento sobre diversidade e promover o engajamento de toda a sociedade na luta contra a discriminação.

O livro traz uma abordagem didática e acessível. Estruturado em capítulos curtos, que exploram diferentes aspectos históricos e sociais da LGBTfobia, o "Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia" oferece uma compreensão aprofundada sobre o problema e propõe sugestões práticas para o enfrentamento cotidiano da discriminação. Com linguagem reflexiva e envolvente, a obra busca incentivar ações concretas para promover uma sociedade mais justa e inclusiva.

"As pessoas só são capazes de respeitar aquilo que elas entendem, sobretudo o que entendem como humano. Desfazer o processo de desumanização das pessoas LGBTQIAP+, e de sua demonização, requer não apenas um esforço de resistência combativa, mas, sobretudo, uma resistência pautada em educação e letramento, para libertar a sociedade das mentiras do conservadorismo", afirma Carlos Santos.

Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia

O lançamento do "Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia", em Pernambuco, está previsto para o dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia.

O evento acontecerá na Lara Fest, espaço de eventos localizado em Santo Aleixo, bairro de Jaboatão dos Guararapes, local onde o autor passou a infância. Em São Paulo, o lançamento ocorrerá em 19 de junho, às 18h, no Galpão da Casa1, situado na Rua Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista - SP.

O evento conta com o apoio das ONGs Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e Casa1, fortalecendo a interseção entre diversidade, direitos humanos e justiça social.

Sobre o autor

Carlos Santos é um multiartista pernambucano, psicólogo e comunicador popular. Cofundador e líder da ONG Arco, uma organização dedicada à promoção da diversidade e dos direitos humanos, Carlos utiliza sua experiência em psicologia, design e artes visuais para potencializar a comunicação em direitos humanos, com foco na população LGBTQIAP+ e negra.

Entre suas iniciativas inovadoras, destaca-se a criação da TransCiclopédia, uma plataforma que visa combater a invisibilidade trans por meio da difusão de conhecimento e visibilidade de narrativas trans.

O "Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia" estará disponível para aquisição em formato físico diretamente com o autor. Os interessados podem entrar em contato para adquirir os exemplares através do perfil no Instagram @umcarlossantos. A versão digital já está disponível na oprção 'pré-venda' na Amazon.

