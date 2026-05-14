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Ativistas pedem que estrelas do cinema voem para Cannes em classe econômica

"O fato de pessoas ricas e famosas queimam um combustível que se tornou escasso para ir a um festival de cinema não só mostra a cegueira, é obsceno", declarou Anthony Viaux, ex-piloto da Air France e um dos signatários do apelo

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Uma mulher em traje de gala posa para um fotógrafo no Boulevard de la Croisette, à margem da 79ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, sul da França, em 13 de maio de 2026Uma mulher em traje de gala posa para um fotógrafo no Boulevard de la Croisette, à margem da 79ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, sul da França, em 13 de maio de 2026 - Foto: Julie Sebadelha / AFP

Ativistas pelo meio ambiente estão instanciando as estrelas de cinema a optar por trens ou voos em classes econômicas para viajar ao Festival de Cannes e abrir mão dos jatos particulares, responsáveis, segundo eles, pelo consumo de 200 mil toneladas de querosene no ano passado.

“O fato de pessoas ricas e famosas queimam um combustível que se tornou escasso para ir a um festival de cinema não só mostra a cegueira, é obsceno”, declarou Anthony Viaux, ex-piloto da Air France e um dos signatários do apelo.

No ano passado, 750 jatos privados transportaram estrelas de todo o mundo e dirigentes dos estúdios de Hollywood para Cannes, segundo estimativas da ONG Transporte e Ambiente (T&E).

“É o equivalente ao consumo de combustível necessário para transportar 14 mil passageiros entre Paris e Atenas”, afirmou, nesta quinta-feira (14), Jérôme du Boucher, responsável pela aviação na T&E, à AFP.

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A organização pede ao governo francês que proíba os jatos privados "em um contexto de crise climática e de choque do petróleo", enquanto a guerra no Oriente Médio desencadeou uma crise energética mundial.

Katie Thompson, ex-piloto de aviões particulares, pede que as estrelas sigam o exemplo do ator de “Narcos”, o chinês-americano Pedro Pascal, que pegou um voo comercial para Cannes no ano passado.

"Pedro Pascal veio para Cannes na classe econômica. Não há razão para que os demais não façam o mesmo", disse.

“Em um momento em que enfrentamos escassez de combustível, parece absolutamente evidente que este querosene deveria ser reservado para usos mais essenciais”, acrescentou Jérôme du Boucher.

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