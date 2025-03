A- A+

Famosos Atleta natural e dono do "melhor peitoral" da web: quem é o novo amor de Melody Artista de 18 anunciou namoro nesta semana, pouco tempo depois do término com o estudante Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado

Foram apenas dez dias. Muitos podem considerar uma rapidez imensurável, mas Melody está amando novamente. Seu novo namorado, João Pancera, de 19 anos, é influencer e impressiona os seguidores com diversas publicações em que exibe a forma física supermusculosa — em várias delas, aliás, como é de se esperar para o seu perfil, aparece sem camisa. O namoro com o rapaz foi anunciado em público na terça-feira (10), pouco mais de uma semana após o término com o estudante de Odontologia Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado.

João, inclusive, já conta com o apoio da família da cantora no relacionamento. Pai da garota de 18 anos, MC Belinho demonstrou felicitações ao casal com emojis de palmas e de rosto apaixonado na primeira publicação em que a filha aparece ao lado do influencer.





Seguindo a mesma linha do perfil de João, a primeira aparição dos dois na web foi com uma foto em plena… academia. Melody tem se dedicado aos treinos físicos e, vez ou outra, tem até mostrado os resultados em seu perfil no Instagram. “My love”, dizem eles um ao outro nos comentários da publicação.

A academia, por sinal, parece ser um lugar bastante frequentado pelo rapaz. Ele tem vários registros no local em seu perfil na plataforma de fotos, na qual tem cerca de 45 mil seguidores. Em uma delas, afirma, por exemplo, que tem o “melhor peitoral dos gymtokers”. João é fisiculturista e já foi campeão no esporte, com títulos como: o primeiro lugar nas categorias Classic Physique Sub-19 e Body Shape, além da segunda colocação como Men’s Sub-19, no campeonato Favela Classic, no ano passado, em São Paulo.





Aos 19 anos, João Pancera é campeão de fisiculturismo Foto: Reprodução/Instagram

“Minha estreia no fisiculturismo foi inesquecível: minha primeira apresentação individual e, de quebra, conquistei o troféu”, disse ele ao comemorar o êxito na competição.

“Só tenho a agradecer a todos que acreditaram em mim, principalmente aos meus amigos que sempre falavam que eu tinha potencial pra subir nos palcos, e por isso sempre dei meu coração pela musculação! Não teria sido tão fácil sem a ajuda do meu treinador João Claro, que me transformou de um rato de academia para um fisiculturista em semanas e me colocou mais seco que o deserto”, afirmou em uma outra publicação.

Morador de São Paulo, João define-se como um “atleta natural” e vem destacando que o sucesso de seu shape se deve à constância dos treinos em três anos — ele até dá consultoria para os seguidores, focando em dieta e exercícios físicos. Para manter o equilíbrio, o garoto ainda afirma que não bebe nem fuma. “(Eu sou) só um cara tranquilo”, diz ele em uma publicação no TikTok.

