A- A+

BBB 24 Atleta paralímpica Verônica Hipólito comenta acessibilidade na Prova do Líder do BBB 24 Amiga do brother Vinicius Rodrigues, ela levantou reflexão sobre condições para PCDs na vida cotidiana

A atleta paralímpica Verônica Hipólito comentou, nesta terça (9), em suas redes sociais, sobre o desempenho do amigo e também atleta paralímpico Vinicius Rodrigues na Prova do Líder que iniciou ontem (8), na estreia do Big Brother Brasil 24 e ainda continua em andamento.

O brother desistiu da disputa após mais de 10 horas, apertando o botão antes da rodada inicial.

Após questionamentos do público e internautas sobre as condições de acessibilidade para Vinicius realizar a prova, Verônica se manifestou, falando do desempenho do amigo:

Vini tem medo de altura, e ele parece estar nervoso. O Vini é divertido e não abaixa a cabeça para desafio. E a prótese dele não soltou, ele a tirou mesmo, para não pegar a gosma. Ele poderia perder o joelho e a perna ( as 2 próteses) por conta disso. CONTINUA FIRME, VINI! #bbb24, disse a atleta paralímpica, no X (antigo Twitter).

Verônica aproveitou o ensejo para refletir o quanto questões (e problemas) de acessibilidade estão presentes no dia a dia de pessoas com deficiência (PCD). “E vocês ficam falando sobre a prova ser ou não inclusiva, acho bacana já começarem a pensar que não tem quase NADA acessível e inclusivo para pessoas com deficiência :) Vini não tem medo, vai pra cima, o verdadeiro campeão do BBB24 já chegou !”



Foto: Reprodução/X

Veja também

BBB 24 No BBB 24, MC Bin Laden relembra trajetória de vida e diz que nunca se sentiu famoso