A- A+

BBB24 Atleta paralímpico Vinicius Rodrigues foi o eliminado da noite desta terça (23) Vinicius, o mais votado pela casa na formação do Paredão quíntuplo, saiu com 9,92 % na votação do público

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, 29, foi o eliminado da casa do BBB24, em paredão quíntuplo formado por ele, Marcus Vinicius, Luigi, Pitel e Alane. Com 9,92% dos votos do público, o paranaense deixou a casa.



O mais votado pela casa, com cinco votos, nos últimos dias Vinicius ficou na berlinda entre os participantes, com falas que não agradaram a alguns brothers e discussões - com Davi, mais recentemente, que após a dinâmica do "Sincerão" nesta segunda-feira (22), foi tirar satisfação com o atleta.







Na "brincadeira", Vinicius afirmou que o motorista de aplicativo, o baiano Davi, deveria estar no Paredão.

"Irmão, ontem eu cheguei para conversar com você, antes de acontecer tudo, e hoje você me abraçou, brinquei com você, e estava tudo bem. E você queria que eu estivesse no Paredão no seu lugar. Enxergo isso como uma grande falsidade", afirmou Davi.





Ainda sobre Davi, Vinicius afirmou em conversa com outros brothers, qie sua vontade era de "socar um porradão na cara dele". O papo foi compartilhado com Rodriguinho, Luigie, MC Bin Laden e Lucas Henrique.



O desejo de bater no baiano também foi externado pelo cantor Rodriguinho, que disse, em alusão à afirmação de Davi sobre não lembrar do que falou sobre os integrantes do Camarote não serem merecedores do prêmio do programa: "(...) se ele fala pra mim que não lembra eu dou-lhe uma pesada no peito dele"



Já com Marcus Vinicius - que estava na berlinda desta terça-feira - o atleta foi abordado pelo brother paraense que afirmou que o atleta teria deixado de votar nele e em Michel por medo de ser taxado de homofóbico.

"Ele só parou de votar no Michel e em mim para não soar homofóbico. E eu acredito que ele não seja um cara homofóbico na vida dele. Mas por que esse medo tão grande de soar isso?"

Veja também

Netflix Netflix supera previsões com 13 milhões de novos assinantes no 4T de 2023