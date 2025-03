A- A+

SHOW ATOM Pink Floyd traz ao Recife a turnê "Wish You Were Here 50 anos"; ingressos estão à venda Show celebra o meio século de lançamento de um dos mais importantes álbuns da banda britânica

A ATOM Pink Floyd – reconhecida banda tributo ao lendário grupo britânica – estará de volta ao Recife no próximo dia 4 de abril para apresentar o show da turnê “Wish You Were Here – 50 anos”, no Teatro Guararapes.

O show celebra o meio século de lançamento de "Wish You Were Here" (1975), importante trabalho na trajetória do Pink Floyd e um dos mais icônicos álbuns da história da indústria fonográfica mundial.

"Wish You Were Here" – sucessor do antológico “The Dark Side of The Moon” – traz músicas profundas que abordam temas como ausência, perda e desconexão, especialmente sobre o afastamento de Syd Barrett, um dos fundadores do grupo. A canção “Shine On” é um tributo a Barrett.

A turnê da ATOM Pinky Floyd busca recriar os arranjos da obra, oferecendo, também, uma produção visual imersiva, que transporta o público para o universo sonoro e filosófico do Pink Floyd.

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda tanto na bilheteira do Teatro dos Guararapes quanto no site Cecon Tickets.

SERVIÇO

ATOM Pinky Floyd, com o show “Wish You Were Here – 50 anos”

Quando: 4 de abril, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 85, à venda na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

