Ator ajudou a tirar Zé Celso de apartamento em chamas

A- A+

O dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos, deu entrada nesta segunda-feira na emergência do Hospital das Clínicas, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, com queimaduras em 60% do corpo. Ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde foi entubado.

De acordo com um vizinho que não quis se identificar, o fogo começou nos apartamentos 62 e 63, que são unidades conjuntas, por volta das 7h30. O prédio do dramaturgo e diretor de teatro fica na Rua Achilles Masetti, no Paraíso, Zona Sul da capital.

Havia quatro pessoas no apartamento, entre elas Zé Celso, seu marido Marcelo Drummond, e o também ator Victor Rosa.

Victor foi o responsável por puxar Zé Celso, que estava deitado no chão com muitas queimaduras, para fora do apartamento.

Os bombeiros chegaram por volta das 8h. Oito viaturas atuaram na ocorrência e o fogo só foi extinto por volta das 10h.

O apartamento está interditado e a perícia, que deve ser realizada nas próximas horas, vai determinar a causa do incêndio. O prédio, de seis andares, foi completamente evacuado enquanto os bombeiros trabalhavam.

Veja também

HOSPEDAGEM Sobrado de Alceu Valença em Olinda está disponível para aluguel no Airbnb; veja fotos