"Fiquei preso [...] Deve ser minha pele", relata ator Amaury Lorenzo ao embarcar em aeroporto no RJ

Sucesso na novela Terra e Paixão, na qual interpreta o personagem Ramiro, o ator Amarury Lorenzo usou as redes sociais para questionar a abordagem utilizada por fiscais do aeroporto RIOgaleão, no Rio de Janeiro, no momento de embarque.

Em postagem realizada no Instagram, na tarde desta-sexta-feira (12), o ator filmou o momento em que passava por uma revista ao tentar embarcar.

“Tive que ficar descalço. Fiquei preso, sem conseguir embarcar com a desconfiança de que estou levando alguma coisa”, relatou o artista.

A motivação para o procedimento foi questionada pelo ator. “Triste né? Deve ser meu cabelo, minha pele…”, afirmou enquanto era revistado.

Confira o relato do artista:

Por meio de nota, a administração do RIOgaleão afirmou que "repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade".

De acordo com a gestão do terminal de passageiros, o procedimento de inspeção aleatória é realizado com base no acionamento automático do equipamento de raio-x, que leva em conta um percentual de passageiros que passam pelo aparelho. Após o procedimento, o ator teria embarcado normalmente.

Confira a nota na íntegra:

O RIOgaleão repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade.

A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho.

O mecanismo segue rigorosamente as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agentes do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos

Após a inspeção, o ator embarcou normalmente.

