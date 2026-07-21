Ator André Luiz Miranda encara 2026 como um divisor de águas na carreira

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Depois de quase três décadas de atuação, André Luiz Miranda vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.



O ator está no ar como o guerreiro Akin, em “A Nobreza do Amor”, novela das 18h da Globo, e interpreta um dos protagonistas de “Dona Beja”, disponível na HBO Max e exibida na tevê aberta pela Band. Para ele, a boa fase é resultado de um caminho construído com persistência.



“Na verdade, me sinto colhendo o que estive plantando ao longo de todos esses anos. De fato, este ano está sendo mágico. Tudo que eu fiz na minha trajetória, tudo que eu batalhei e pelo qual corri atrás me trouxe para esse lugar”, afirma.





Versátil

André comemora a oportunidade de participar de produções tão distintas e vistas pelos telespectadores simultaneamente. Além de destacar como o revolucionário João de “Dona Beja” e de atuar como Akin em “A Nobreza do Amor”, o ator demonstra ansiedade pela estreia de uma nova série.



“Daqui a pouco, a gente vai saber também quando vai estrear a nossa ‘Verônika com K’, do Globoplay protagonizada pela Roberta Rodrigues. Então, é um momento especial, com personagens legais e em produtos importantes”, celebra.



Em “A Nobreza do Amor”, André vive um dos principais líderes da resistência organizada para combater o governo autoritário de Jendal, personagem de Lázaro Ramos, no reino fictício de Batanga. Para o ator, Akin representa valores que atravessam toda a narrativa.



“Akin se torna líder de uma resistência contra o governo de Jendal, que é o grande vilão, vivido brilhantemente pelo Lázaro Ramos. É um homem de muita força, de muita luta e de muito caráter. Ele defende o seu povo com unhas e dentes contra um governo tirano”, resume.



Coerente

Mais do que a trajetória do próprio personagem, André acredita que a novela ocupa um lugar importante na dramaturgia brasileira ao apresentar uma África distante dos estereótipos tradicionalmente vistos na televisão.



“A gente está contando uma história tão bonita, sob uma ótica que a gente nunca viu. Acho que é a primeira vez que vemos uma África poderosa, rica, brilhante, se amando, fora daquele lugar de subserviência na tevê aberta”, destaca.



Segundo ele, a experiência também provoca reflexões pessoais. “Essa novela me faz pensar muito, o tempo todo. A gente pega na essência, mesmo, do berço do mundo”, afirma.



A ligação de André com “A Nobreza do Amor”, porém, começou muito antes das gravações. O ator conta que fez questão de buscar uma oportunidade na produção assim que soube da existência do projeto e considera simbólicas algumas coincidências que cercaram sua entrada no elenco.



“Eu estava energeticamente envolvido com essa produção antes mesmo de começar. Quando eu soube dela, corri atrás para entrar. Independentemente do personagem, eu precisava estar aqui”, lembra.



O convite chegou próximo ao aniversário dele e a estreia da novela acabou marcada para 16 de março, mesma data em que sua filha, Beatriz, completou 10 anos. “Essa novela é especial: é um reflexo dela, é representatividade. É a nossa princesa, Alika, uma princesa preta que, com certeza, conquista o coração de muitas crianças”, emociona-se, citando a heroína vivida por Duda Santos.



SERVIÇO

“A Nobreza do Amor” - Globo - Segunda a sexta na faixa das 18h. Reprise alternativa na madrugada.

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