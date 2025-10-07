Ter, 07 de Outubro

LUTO

Ator Ben Lewis, de "O Fantasma da Ópera", morre aos 46 anos

Lewis enfrentava tratamento de um câncer no intestino, diagnosticado em fevereito de 2024

Ator Ben Lewis, de "O Fantasma da Ópera", morre aos 46 anosAtor Ben Lewis, de "O Fantasma da Ópera", morre aos 46 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator e cantor inglês naturalizado australiano Ben Lewis morreu nessa segunda-feira, 6, aos 46 anos. Ele é reconhecido por dar vida ao protagonista de O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, no teatro.

A morte foi confirmada pelo apresentador e amigo Todd Woodbridge pelo Instagram. "Ben era uma estrela no palco (...), mas, mais importante, ele foi um dos grandes seres humanos, engraçado, carinhoso e um mentor maravilhoso para todas as pessoas com quem ele trabalhou", escreveu o amigo.

Lewis enfrentava tratamento de um câncer no intestino. A doença foi diagnosticada em fevereiro de 2024 e, posteriormente, classificada como incurável, de acordo com informações da revista People.

Filho de pais ligados ao canto lírico e ao mundo da ópera, Ben Lewis estudou no Royal College of Music, em Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts, onde aprimorou sua formação artística.

Durante os anos 2000, o ator se destacou no cenário teatral australiano, participando de produções notáveis como Urinetown, A Little Night Music e Priscilla, a Rainha do Deserto.
 

