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Ator britânico Robert Pattinson será o novo James Bond, anuncia a Amazon MGM Studios
Pattinson interpretará o novo filme na pele do cobiçado papel do espião fictício mais famoso do mundo
Ator britânico Robert Pattinson foi anunciado como novo intérprete do agente secreto mais famoso do cinema - Foto: TIZIANA FABI / AFP
O ator britânico Robert Pattinson foi anunciado, nesta segunda-feira (16), como o novo James Bond, assumindo o cobiçado papel do espião fictício mais famoso do mundo.
"A Amazon MGM Studios anunciou que Robert Pattinson assumirá o papel icônico de James Bond no filme altamente aguardado do estúdio, inaugurando uma nova era para um dos personagens mais celebrados do cinema", informou a produtora e distribuidora no site 007.com.
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