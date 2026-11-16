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Cinema

Ator britânico Robert Pattinson será o novo James Bond, anuncia a Amazon MGM Studios

Pattinson interpretará o novo filme na pele do cobiçado papel do espião fictício mais famoso do mundo

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Ator britânico Robert Pattinson foi anunciado como novo intérprete do agente secreto mais famoso do cinemaAtor britânico Robert Pattinson foi anunciado como novo intérprete do agente secreto mais famoso do cinema - Foto: TIZIANA FABI / AFP

O ator britânico Robert Pattinson foi anunciado, nesta segunda-feira (16), como o novo James Bond, assumindo o cobiçado papel do espião fictício mais famoso do mundo.

"A Amazon MGM Studios anunciou que Robert Pattinson assumirá o papel icônico de James Bond no filme altamente aguardado do estúdio, inaugurando uma nova era para um dos personagens mais celebrados do cinema", informou a produtora e distribuidora no site 007.com.
 

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