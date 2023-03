A- A+

Celebridades Demi Moore publica vídeo de Bruce Willis comemorando aniversário de 68 anos com a família Bruce aparece sorridente das imagens, assopra as velas e recebe abraços dos que estão presentes

A atriz e ex-esposa de Bruce Willis, Demi Moore, publicou, nesse domingo (19), um vídeo nas redes sociais gravado durante a comemoração do aniversário de 68 anos do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) no último mês.

No vídeo divulgado, familiares cantam parabéns para o Bruce, que aparece sorridente das imagens. Ele assopra as velas e recebe abraços dos que estão presentes.

"Feliz aniversário, BW! Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho - todos nós sentimos isso", publicou Demi Moore.

Bruce e Demi foram casados por 13 anos e tiveram três filhas, Rumer, Tallulah e Scout, que também aparecem no vídeo.

A atual esposa do ator é Emma Heming, que possui duas filhas com o artista, Evelyn e Mabel. Ela também usou as redes sociais para homenagear o marido.

"Hoje é aniversário do meu marido e acordei chorando. Gravar esses vídeos é como uma faca no meu coração, mas sei o quanto vocês amam o meu marido e faço isso por vocês", disse Emma, ao postar um vídeo com diversos registyros de Bruce Willis.

