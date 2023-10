Ator Bruno De Lucca teria deixado de socorrer Kayky Brito em atropelamento, segundo promotor

A- A+

O promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, do Ministério Público do Rio de Janeiro, expediu na quarta-feira uma manifestação pela autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro a Kayky Brito, atropelado no dia 2 de setembro.



A ação, divulgada pelo colunista do GLOBO Ancelmo Gois, também questiona se Kayky irá representar contra o motorista. Para o promotor, Bruno "não adotou qualquer providência no sentido de socorrer a pessoa que havia sido atropelada, tendo declarado que nem mesmo sabia ser seu amigo". Procurada, a assessoria do ator ainda não respondeu sobre o caso.





Kayky foi atropelado durante a madrugada do dia 2 de setembro, na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde estava em um bar com Bruno.



Ele havia saído para buscar algo em seu carro, estacionado do outro lado da rua. Na volta, atravessou correndo fora da faixa de pedestres, e foi acertado por um carro conduzido por motorista de aplicativo em serviço.

Câmeras de segurança revelaram o momento do acidente, além da reação de Bruno, que abandonou o local sem prestar socorro. Em um primeiro momento, ele afirmou não saber que a vítima era Kayky e que, como havia bebido naquele dia, não se lembrava do que havia acontecido durante a madrugada.



Contudo, as filmagens mostraram que Bruno chegou a ir até a vítima, inconsciente após o atropelamento. Kayky ficou 25 dias internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul.

Veja também

LEUCEMIA Susana Vieira tem remissão de câncer e quer voltar para as novelas; "Esse é o meu maior desejo"