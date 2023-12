Ator Dado Dolabella tem CNH e passaporte retidos pela Justiça por dívida de R$ 450 mil; entenda

A- A+

O ator Dado Dolabella teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte confiscados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dado estaria devendo quase R$ 500 mil pelo aluguel de uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, que o ator morou até 2013, quando foi despejado.

Segundo o Splash, do UOL, a decisão foi publicada em 5 de dezembro pelo juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 4ª Vara Empresarial, do Rio.Em setembro passado, o artista foi intimado pelo Ministério Público para pagar ou efetuar um acordo para a quitação de dez parcelas do imóvel.

No ano passado, a Justiça do Rio decretou a insolvência civil (falência) do artista por conta dessa mesma dívida. No início de 2023, um administrador judicial buscava bens que poderiam ser usados para saldar a dívida do artista ou chegar a um acordo. O advogado Thiago Silveira Neves chegou a pedir que a Justiça do Rio tente encontrar Dado em um dos endereços da namorada, a cantora Wanessa Camargo, em São Paulo ou em Goiás.

A intenção era impedir que Dado Dolabella se desfizesse de qualquer bem ou participação societária que possa ser usado para quitar a dívida por não pagar o aluguel.

Veja também

EUA Milhões em bens, mansão e helicóptero: preso por furto nos EUA, Saulo Poncio tem polêmicas