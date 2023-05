Ator de "Animais Fantásticos" morre aos 76 anos; confira outros filmes que ele participou

A- A+

O ator Peter Simonischek faleceu nesta segunda-feira (29), a morte foi confirmada pela emissora ORF ao The Hollywood Reporter, mas a causa da morte não foi divulgada. Peter era mais conhecido pelo seu papel de "Toni Erdmann", filme de comédia alemã com Sandra Huller.

Sua carreira começou no teatro onde ganhou destaque depois de interpretar Jedermann, na peça clássica escrita por Hugo von Hofmannsthal. O espetáculo contou com a participação do artista diversas vezes, inclusive nas apresentações que aconteceram no Salzburg Festival.

Já no cinema, o astro apareceu em mais de 60 filmes desde 1980. Entre eles: "As Faces de Toni Erdmann", "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", "Três Irmãs", "Cuidado com os Wunderlichs", "O Intérprete", "Kursk - A Última Missão" e "Exército de Ladrões: Invasão da Europa", são os de maior destaque.

