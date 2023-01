Ator de "Argentina, 1985" morre um dia após filme ser indicado ao Oscar

O ator de "Argentina, 1985" Claudio Da Passano morreu nestas quarta-feira (25), aos 65 anos, um dia depois de o filme ser indicado ao Oscar. Ele interpretou no longa o dramaturgo Carlos Somigliana, dramaturgo e colaborador de Julio Cesar Strassera, que processa a Junta Militar que governou o país entre os anos de 1976 e 1983.

A notícia da morte foi confirmada pela Associação Argentina de Atores:

Com grande dor nos despedimos do ator Claudio Da Passano, membro do nosso sindicato desde 1985. Ele realizou extensa e destacada atuação no teatro, no cinema e na TV. Nossos sentimentos à companheira dele, a atriz Malena Figó, à família e aos amigos. Estamos abraçando vocês nesse momento difícil.