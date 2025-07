Ator de 'Barrados no baile' responde a críticas por não ter se manifestadosobre a morte de colega

A- A+

No dia 13 de julho, quando completou-se um ano da morte de Shannen Doherty, atriz da série "Barrados no baile", muitos de seus amigos e colegas foram às redes sociais para homenageá-la, inclusive Ian Ziering, companheiro de elenco na série sucesso dos anos 1990. Ele não havia falado nada sobre a fatalidade até então, algo notado pelos fãs mundo afora.

“Desde que ouvi pela primeira vez que Shannen estava doente, ganhamos quase uma década a mais com ela. Mesmo assim, a maioria das atualizações sobre sua saúde soava menos como ‘a luta de Shannen contra o câncer’ e mais como ‘o câncer escolheu a mulher errada’. Esse era o jeito dela: forte, desafiadora, durona”, começou dizendo o ator, na legenda de uma das últimas fotos tiradas com a colega durante uma convenção dedicada à série que os tornou mundialmente famosos.

E continuou: “Todas as vezes em que a encontrei durante esses anos, ela ainda era a mesma Shannen feroz de sempre, divertida e cheia de vida. Por isso, sua morte me atingiu como um trem de carga. Fiquei em choque. Realmente acreditei que ela faria mais um milagre”, explicou o ator, antes de comentar as críticas que recebeu ao longo do último ano por não ter se manifestado publicamente sobre a morte de Doherty, algo que seus colegas de elenco Jason Priestley, Tori Spelling, Christine Elise, Jennie Garth, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green fizeram.

“Quando ela morreu, há um ano, eu não publiquei nada. E sim, algumas pessoas criticaram isso. A essas pessoas eu digo: o luto não é uma performance. É algo pessoal. Deixem cada um viver sua dor como puder. Ao longo do último ano, vi meus antigos colegas de elenco várias vezes. Tem sido difícil estarmos juntos sem ela e sem o Luke (Perry, morto em 2019, após sofrer um AVC). Esse tipo de perda não desaparece. Ela simplesmente reorganiza os espaços do seu coração.”

Shannen morreu aos 53 anos, em julho de 2024, depois de revelar, em 2015, o diagnóstico de câncer de mama. Em 2023, ela havia operado um câncer no cérebro e noticiado uma metástase.

“Sinto falta da Shannen", continuou o ator no post. "A gente se enfrentava de vez em quando nos primeiros anos de 'Barrados no Baile'. Nós dois tínhamos personalidades muito fortes, mas sempre nos respeitamos. Eu era o engraçado, o piadista; ela era o caos lindo, a que rendia a manchete de última hora, a garota que podia destruir um quarto de hotel e ainda assim ser adorada pelos tabloides por isso. (Para de rir, Shan. Você sabe que é verdade). Tanto diante das câmeras quanto fora do set, ela sempre dava tudo de si. Com o passar dos anos, nós dois amolecemos. Crescemos. Entendi do que tínhamos feito parte e o que cada um de nós contribuiu para aquilo acontecer. Nunca vou me esquecer da noite em que ela e a Jennie viajaram para Las Vegas e me surpreenderam no show dos Chippendales, do qual eu fazia parte na época. Meu Deus, como a gente riu! Foi uma daquelas noites que vão ficar comigo para sempre”.

