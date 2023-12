Ator de 'Brooklyn-99' foi diagnosticado com câncer de pulmão meses antes da morte; veja os sintomas

A- A+

A assessoria de Andre Braugher, estrela da série "Brooklyn-99", confirmou nesta quinta-feira ao New York Times que o ator tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão meses antes de sua morte. Braugher veio à óbito nesta segunda-feira, aos 61 anos. A morte foi confirmada na terça, pela assessora Jennifer Allen.

Anteriormente, Allen disse que a causa da morte do vencedor do Emmy pela atuação em "Homicide: Life on Street" foi uma "breve doença". Apesar de não se abrir sobre a vida pessoal, Andre revelou em uma entrevista ao New York Times, em 2014, que tinha parado de fumar e beber há alguns anos.

Nas redes sociais, diversos atores lamentaram a perda de Braugher. Terry Crews, que interpretava Terry Jeffords em B-99, usou a conta no Instagram para deixar uma mensagem sobre o colega.

"Não acredito que partiu tão cedo. Sinto-me honrado por te ter conhecido, ter rido contigo, trabalhar contigo e partilhar 8 anos gloriosos vendo o teu talento insubstituível. Isto dói. Nos deixou cedo demais. Me ensinou tanto. Serei eternamente grato pela experiência de te conhecer. Obrigado pela sabedoria, pelos conselhos, pela bondade e pela amizade. As mais profundas condolências à sua esposa e família neste momento difícil. Você me mostrou como é uma vida bem vivida. Descanse em paz, Andre", publicou Crews.

Diversos fãs também foram até a conta do ator prestar homenagens a ele. "Descanse em paz, capitão", disse um seguidor. "Obrigado por nos ter feito gargalhar incontáveis vezes", afirmou outro.

Não é o único

Esta semana, a atriz Kate Micucci, 43, que interpretou Lucy no programa de comédia "The Big Bang Theory", usou suas redes sociais para confirmar que se recuperava de uma cirurgia inesperada, que precisou fazer após ser diagnosticada com câncer de pulmão. Segundo a artista, os médicos detectaram a doença bem cedo.

“É muito estranho porque nunca fumei um cigarro por dia na minha vida. Então, foi uma surpresa, mas também acho que acontece. A melhor notícia é que eles perceberam cedo, conseguiram. Estou bem”, disse a atriz.

Segundo Kate, o câncer foi detectado depois que ela fez um exame de sangue e o resultado foi além do esperado. Ela então levou os resultados a um médico preventivo e fez mais exames.

Alta taxa de letalidade

A doença ocupa o primeiro lugar em letalidade entre os homens e o segundo entre as mulheres, segundo estimativas mundiais de 2020. A grande maioria dos casos (84%) ainda é diagnosticada em estágio tardio, o que explica, em parte, a alta taxa de letalidade da doença.

A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo ou a exposição ao fumo passivo. Embora os sintomas da doença tenham maior probabilidade de aparecer em uma fase mais avançada da doença, é importante estar atento ao seu surgimento.

O risco de câncer de pulmão aumenta com o tempo e o número de cigarros que o paciente fumou. Parar de fumar, mesmo depois de muito tempo de fumo, pode reduzir significamente os riscos de desenvolver o câncer.

No Brasil

A condição é a quinta com maior incidência no Brasil, perdendo para o câncer de pele não melanoma, câncer de mama, próstata e cólon e reto, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Estima-se que esse tipo de tumor é responsável por 4,6% dos casos de câncer registrados no país.

Existem 8 sintomas cruciais de câncer de pulmão a serem observados. São eles:

Tosse persistente

Tossindo sangue, mesmo que seja uma pequena quantidade

Falta de ar

Dor no peito

Rouquidão

Perder peso sem tentar

Dor no osso

Dor de cabeça

Embora ainda seja um dos tumores mais letais, o tratamento do câncer de pulmão melhorou muito nos últimos anos. Para pacientes diagnosticados em estágio precoce – I ou II -, o tratamento é quase sempre cirúrgico. Em muitos casos, também é recomendada quimioterapia depois da cirurgia, para reduzir a taxa de recorrência da doença.

