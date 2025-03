A- A+

OSCAR 2025 Ator de "Central do Brasil" celebra Oscar de "Ainda estou aqui" e exalta Walter Salles Carioca trabalhava como engraxate num aeroporto do Rio de Janeiro quando conheceu Walter Salles, que o convidou para fazer um teste

Protagonista de "Central do Brasil" (1998) — filme de Walter Salles indicado, em 1999, ao Oscar de melhor filme internacional e melhor atriz (para Fernanda Montenegro) —, Vinícius Oliveira usou as redes sociais para exaltar o cineasta pela vitória de " Ainda estou aqui" (2024) na maior premiação do cinema no mundo, no último domingo (2).

"Hoje, mais uma vez, como em 1999, você faz florescer no país o maior sentimento de orgulho que podemos ter por nós mesmos e a possibilidade de nos olharmos como potência diante do mundo, principalmente através da nossa arte, do nosso cinema", escreveu ele, por meio de publicação no Instagram.





"Com vocação absoluta pra contar estórias através da sétima arte, você segue nos emocionando com seus filmes, sua sensibilidade e um olhar atento a um Brasil do seu tempo e de outrora. Sei que para ti, fazer cinema é uma necessidade de mostrar seu país para nós mesmos. Há na sua narrativa única, a vontade de abrir sempre um diálogo franco, possível e palpável com o público. E é fascinante poder observar esse seu processo e todo o caminho que percorre para entregar ao mundo obras tão potentes e marcantes", continuou o ator.

Vinícius trabalhava como engraxate num aeroporto do Rio de Janeiro quando conheceu Walter Salles. No local, o diretor o convidou para fazer um teste. Deu no que deu — o menino se tornou o protagonista da história. "Posso dizer que sou um privilegiado por ter começado minha carreira nesse mundo das artes e por escolher moldar meu caráter fílmico, humano e empático ao seu lado e do seu cinema", disse.

