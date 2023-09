Ator de "Corsage", Florian Teichtmeister, se declara culpado de posse de pornografia infantil

O ator Florian Teichtmeister, um dos protagonistas do filme "Corsage", se declarou culpado em um tribunal austríaco de posse de material pornográfico infantil.

Teichtmeister, que interpretou o imperador Franz Joseph I no filme sobre a imperatriz Elizabeth da Baviera, era acusado de obter e possuir quase 76.000 arquivos multimídia de menores de idade.

Mais de metade dos arquivos envolviam crianças com idades entre sete e 14 anos. As outras imagens eram de adolescentes de 14 a 18 anos.

O ator austríaco, de 43 anos, pode ser condenado a até três anos de prisão.

O Ministério Público de Viena investigava Teichtmeister desde 2021.

"Corsage" foi um sucesso de bilheteria. A protagonista Vicky Krieps, que interpretou a imperatriz conhecida como Sissi, foi premiada no Festival de Cannes.

O filme dirigido por Marie Kreutzer representou a Áustria na categoria filme internacional no Oscar.

O caso levou o governo austríaco a adotar penas mais severas para pornografia infantil.

A defesa de Teichtmeister espera obter uma condenação menor porque o ator não tem antecedentes penais, cooperou com as autoridades e passar por tratamento psicológico há vários anos.