Ator de Dawson's Creek, James Van Der Beek aparece de surpresa em reunião
O evento aconteceu no Teatro Richard Rodgers, em Nova York
O ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretal - Foto: Robyn Beck / AFP
Durante o evento de reencontro do elenco original da série "Dawson’s Creek", nessa segunda-feira (22), no Teatro Richard Rodgers, em Nova York, nos Estados Unidos, o ator James Van Der Beek, que tinha se afastado do projeto por questões de saúde, fez uma aparição surpresa.
O intérprete de Dawson Leery marcou presença por meio de um vídeo e agradeceu aos fãs por comprarem ingressos para o evento.
Recentemente, o ator foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3, aos 46 anos. O evento beneficente irá ajudar instituição que apoia pacientes com a doença.
