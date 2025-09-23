Ter, 23 de Setembro

Ator de Dawson's Creek, James Van Der Beek aparece de surpresa em reunião

O evento aconteceu no Teatro Richard Rodgers, em Nova York

O ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretalO ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretal - Foto: Robyn Beck / AFP

Durante o evento de reencontro do elenco original da série "Dawson’s Creek", nessa segunda-feira (22), no Teatro Richard Rodgers, em Nova York, nos Estados Unidos, o ator James Van Der Beek, que tinha se afastado do projeto por questões de saúde, fez uma aparição surpresa. 

O intérprete de Dawson Leery marcou presença por meio de um vídeo e agradeceu aos fãs por comprarem ingressos para o evento.

Recentemente, o ator foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3, aos 46 anos. O evento beneficente irá ajudar instituição que apoia pacientes com a doença.

